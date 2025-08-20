Κατολισθήσεις στη Σαντορίνη: «Καμία επικινδυνότητα», διαβεβαιώνει ο Δήμος Θήρας

Ο Δήμος Θήρας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατολίσθηση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι αρμόδιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια, ενώ διευκρινίζεται πως οι αποκολλήσεις χωμάτων από τα πρανή της καλντέρας αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωλογίας του νησιού.

Ο Δήμος τονίζει επίσης ότι στην περιοχή δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς αυτές απαγορεύονται αυστηρά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

«Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων», γράφει η ανακοίνωση του Δήμου.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι για την προστασία κατοίκων και υποδομών έχουν τοποθετηθεί φράγματα, δίχτυα και άλλα μέτρα ασφαλείας, ενώ σε ορισμένα σημεία προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι περιστατικά τέτοιου είδους, αν και εντυπωσιακά, σπάνια ενέχουν σοβαρό κίνδυνο. Η Σαντορίνη εξακολουθεί να παραμένει ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, με τις αρχές να εργάζονται συστηματικά για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της διεθνούς εικόνας του νησιού.

«Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο. Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για το συμβάν της αποκόλλησης των χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ενημερώνει ότι από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά που προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός. Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης. Για την προστασία κατοίκων και υποδομών, όπου υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν τοποθετηθεί φράκτες, δίκτυα και άλλα μέτρα θωράκισης, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο. Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς».