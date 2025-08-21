Απάτη στον Χολαργό: Παρουσιάστηκαν σαν υπάλληλοι της ΔΕΗ και άρπαξαν 23.000€, λίρες και κοσμήματα!

Το περιστατικό συνέβη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Ασπασίας, όπου διαμένει η 68χρονη γυναίκα. Οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της και με ψευδή στοιχεία την έπεισαν να συγκεντρώσει όλα της τα χρήματα και τα τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια της ζήτησαν να αφήσει… στο μπαλκόνι!

Χωρίς να υποψιαστεί την παγίδα, η άτυχη γυναίκα τοποθέτησε σε σακούλα το ποσό των 23.000 ευρώ, 51 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Οι δράστες άρπαξαν τη λεία από το μπαλκόνι και έγιναν καπνός.

Η γυναίκα μόλις κατάλαβε τι συνέβη ειδοποίησε τις αρχές όμως ήταν ήδη αργά.

Η ασφάλεια Χολαργού αναζητά τους δράστες.

