Νέα απόπειρα απάτης στον Τύρναβο - «Μαμά θα μου κόψουν το πόδι»

Δεν έχουν τέλος οι απόπειρες για τηλεφωνικές απάτες από επιτήδειους που ζητούν τεράστια χρηματικά ποσά.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των απατεώνων βρέθηκαν γυναίκες στον Τύρναβο, με τους επιτήδειους να υποδύονται συγγενικά πρόσωπα λέγοντας πως είχαν ένα πολύ σοβαρό ατύχημα και θα έπρεπε άμεσα να χειρουργηθούν, διαφορετικά θα τους κόψουν το πόδι.

Μάλιστα σε περιπτώσεις γυναικών που είπαν ότι δεν έχουν χρήματα ο φερόμενος ως γιατρός κάλεσε μία κυρία να του δώσει κοσμήματα ώστε να τα βάλει ως ενέχυρο στο ασφαλιστικό ταμείο που θα πλήρωνα κομμάτι του κόστους της επέμβασης, όπως αναφέρει το paidis.com.

Οι απόπειρες των απατεώνων ωστόσο δεν είχαν αποτέλεσμα, με τις Αρχές να αναζητούν πυρετωδώς τους δράστες.