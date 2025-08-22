Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω», ανέφερε μεταξύ άλλων στην συγκινητική ανάρτησή του ο Κώστας Σαμαράς 

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της 7ης Αυγούστου, ο αδελφός της, Κώστας προχώρησε σε μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές.

Αφορμή για την εν λόγω ανάρτηση είναι το γεγονός ότι σημέρα, Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο Κώστας Σαμαράς έχει τα γενέθλιά του. Έτσι, μέσω social media ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό αγκαλιά με την αδελφή του και εξομολογήθηκε ότι δεν θα ζητούσε τίποτε άλλο παρά μόνο να περάσουν μαζί την σημερινή ημέρα.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της Λένας, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης για την τραγική απώλεια που βιώνει αυτός, η μητέρα του Γεωργία και ο πατέρας του και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.

