Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχάμεντ Ελσορόγκι, Αιγυπτιακής καταγωγής από την Κυψέλη.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου. Για την εν λόγω εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/08/2025 και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple