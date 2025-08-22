Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα

Newsbomb

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου
Αρχείο INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχάμεντ Ελσορόγκι, Αιγυπτιακής καταγωγής από την Κυψέλη.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου. Για την εν λόγω εξαφάνιση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/08/2025 και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μία μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΟΣΜΟΣ

Spiderman: Σε δημοπρασία η στολή του Tobey Maguire – Πόσο θα κοστίσει

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Ο στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε τον ηγέτη της Μπόκο Χαράμ - Υπαρχηγός του το διαψεύδει

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα - «Οι μόνοι που λιμοκτονούν είναι οι όμηροι»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν τέσσερις νεαρές κοπέλες για να κλέψουν κατάστημα στα Χανιά

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο - Έχασε τη δεξιά του άγκυρα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Είχε ηχήσει μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

19:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Στην φυλακή ο 28χρονος για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης - «Ήμουν σε αμόκ, δεν ήξερα τι έκανα»

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

19:26ΕΘΝΙΚΑ

Ερώτηση Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: «Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η πρώην νοσοκόμα παραδέχτηκε τη σεξουαλική επίθεση στον θετό γιο της – Σοκάρει η κατάθεση του 15χρονου

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ καθάρισαν τη θύρα τους στο ΟΑΚΑ

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομική βόμβα στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και τις… βρύσες σπιτιών – Καταγγελίες στο Newsbomb

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

20:32ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι στην Ελλάδα και δεκάδες κρούσματα – Οδηγίες προστασίας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κασσάνδρα της Wall Street: Προέβλεψε την κρίση του 2008 - Τι βλέπει για το μέλλον

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ