Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης

Ολοκληρώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα η παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε στο πόδι στον Όλυμπο με τη μεταφορά της από το καταφύγιο Πετροστρούγκα στη θέση Γκορτσιά, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

