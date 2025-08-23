Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας
Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκληρώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα η παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε στο πόδι στον Όλυμπο με τη μεταφορά της από το καταφύγιο Πετροστρούγκα στη θέση Γκορτσιά, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο
23:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ