Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

Ολοκληρώθηκε η #παροχή_βοήθειας σε τραυματισμένη γυναίκα στον Όλυμπο, με τη μεταφορά της από το #καταφύγιο_Πετρόστρουγκα στη #θέση_Γκορτσιά όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν επτά (7) πυροσβέστες από τις Π.Υ. Λιτοχώρου και Κατερίνης καθώς και στελέχη της…

Ολοκληρώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα η παροχή βοήθειας σε γυναίκα που τραυματίστηκε στο πόδι στον Όλυμπο με τη μεταφορά της από το καταφύγιο Πετροστρούγκα στη θέση Γκορτσιά, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας