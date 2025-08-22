Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

Το Σάββατο 26 Ιουλίου, τα Κύθηρα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στις παραλίες, αναζητώντας τρόπο διαφυγής από τις πυκνές φλόγες και καπνούς. Στη δύσκολη εκείνη στιγμή, ο καπετάν Σπύρος Κασιμάτης δεν δίστασε ούτε λεπτό. Με το περιηγητικό του σκάφος «Glass Bottom» έφτασε στην παραλία του Λιμνιώνα και επιβίβασε ηλικιωμένους, παιδιά, ακόμη και ένα μωρό, οδηγώντας τους με ασφάλεια σε ασφαλέστερη τοποθεσία.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, το σκάφος του ήταν το μόνο που μπορούσε να πλησιάσει τόσο κοντά στην ακτή. Οι συνθήκες ήταν ασφυκτικές, με τον καπνό να δημιουργεί ήδη αναπνευστικά προβλήματα στους επιβάτες. Παρ’ όλα αυτά, ο καπετάν Σπύρος έμεινε στη θέση του και έσωσε δεκάδες ζωές, περίπου 140 άτομα συνολικά.

Οι ζημιές στο σκάφος και η επαγγελματική του καταστροφή

Η γενναία του πράξη όμως είχε σοβαρό τίμημα. Οι μηχανές του σκάφους υπέστησαν μεγάλες ζημιές, καθιστώντας το ακατάλληλο για τις τουριστικές ξεναγήσεις που αποτελούν το βασικό του επάγγελμα. Η απώλεια του σκάφους απείλησε άμεσα την επαγγελματική του επιβίωση.

Μια ομάδα φίλων και γνωστών ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια με στόχο τη συγκέντρωση 75.000 ευρώ, ώστε το «Glass Bottom» να επιστρέψει και πάλι στη θάλασσα. Μέσα σε δέκα μόλις ημέρες, πάνω από 700 άνθρωποι είχαν ήδη προσφέρει χρήματα, καλύπτοντας σχεδόν τα μισά έξοδα.

Η αλληλεγγύη της κοινωνίας

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Πολλοί από όσους πρόσφεραν χρήματα είχαν γνωρίσει τον καπετάν Σπύρο στις ξεναγήσεις του στο νησί, άλλοι τον θαύμασαν για την πράξη του. «Ακόμα και παιδιά που δουλεύουν ως σερβιτόροι έδωσαν πέντε ευρώ. Αυτά τα χρήματα για μένα είναι τα πιο συγκινητικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δηλώνει πως αν χρειαστεί, θα το ξανακάνει. Θα ρισκάρει ξανά το σκάφος του και την επαγγελματική του πορεία για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Η ιστορία του καπετάν Σπύρου στα Κύθηρα δεν είναι απλώς μια αφήγηση αυτοθυσίας, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της αλληλεγγύης, που μετατρέπει μια προσωπική απώλεια σε συλλογικό αγώνα για δικαιοσύνη και αναγνώριση.

Διαβάστε επίσης