Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Θησαυρός 500 δισ. ευρώ τα υποθαλάσσια κοιτάσματα
Ελεύθερος Τύπος: Στα ATM για αναδρομικά οι απόστρατοι
Η Καθημερινή: Θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035
Τα Νέα: «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
