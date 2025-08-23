Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Θησαυρός 500 δισ. ευρώ τα υποθαλάσσια κοιτάσματα

Ελεύθερος Τύπος: Στα ATM για αναδρομικά οι απόστρατοι

Η Καθημερινή: Θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι έως το 2035

Τα Νέα: «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - «Παραδώσου» του ζητούν συγγενείς του από την Αλβανία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου

05:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δηλώνει «δυσαρεστημένος» για τον βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία - «Σε δύο εβδομάδες θα πάρω αποφάσεις»

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 12 νεκροί σε συγκρούσεις ενόπλων με την αστυνομία και το στρατό

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εξαπολύει επίθεση κατά ανταρτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για τους 19 νεκρούς την Πέμπτη

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Λιγότεροι από 20 όμηροι της Χαμάς είναι πια ζωντανοί - Αντιδράσεις στο Ισραήλ

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ιταλία: Διπλωματική κρίση μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν για την Ουκρανία

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

00:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γουατεμάλα: Φυλακισμένοι κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

21:34LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ρομαντικές στιγμές στην αγκαλιά του Αλέξανδρου Λυκούδη στην Κεφαλονιά

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

05:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σήμερα η κηδεία του στην Ημαθία - Τι ζητά η οικογένεια

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμάνθηκε η κόντρα Πολάκη - Τσακαλώτου με σκληρές εκφράσεις μέσω... comment

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

SOS στην ΕΥΠ: Ολόκληρο δίκτυο Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα - Νέες αποκαλύψεις

22:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ σε χωριό της Φθιώτιδας: 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του για κτηματικές διαφορές - Τραυματίστηκαν ακόμη δύο

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ