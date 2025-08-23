Φωτιά στα Δερβενοχώρια - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά ανάμεσα στα χωριά Πανακτο και Λευκά Δερβενοχωρίων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρά και 25 οχήματα, 4 αεροπλάνα, 3 ελικόπτερα αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.
Να σημειωθεί πως η φωτιά καίει δασική έκταση και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.
