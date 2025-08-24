Μάχη επιβίωσης στα αμπέλια στο Ηράκλειο - Τριπλό πλήγμα από χαλάζι, καύσωνα και λειψυδρία

Μάχη επιβίωσης δίνουν φέτος οι παραγωγοί σταφυλιών στο νομό Ηρακλείου, καθώς αυτά επλήγησαν από το χαλάζι στα τέλη Μαΐου και από τον καύσωνα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, με αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι μειωμένη και η ποιότητα υποβαθμισμένη.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πλήγμα για τους παραγωγούς επιτραπέζιου σταφυλιού, που φτάνοντας στα αμπέλια για να τρυγήσουν, αντικρύζουν ένα απογοητευτικό θέαμα.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Π» ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών οργανώσεων Ελλάδας και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών, Μιχάλης Καμπιτάκης: «Η χρονιά ξεκίνησε άσχημα με το χαλάζι που έπληξε τα αμπέλια και ήρθε ο καύσωνας και τα αποτελείωσε. Δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε ως επιτραπέζια αφού σχεδόν όλα στις περιοχές που έπληξε το χαλάζι του Μαΐου τα σταφύλια είναι “σημαδεμένα”. Ψάχνουμε για άλλες λύσεις αλλά δεν είναι εύκολο».

Το χαλάζι της 30ης Μαΐου έπληξε τις περιοχές Σταυράκια, Άγιος Μύρωνας, Δρακουλιάρης, Μαλάδες και Σύλαμος. Ακολούθως ο καύσωνας που ακολούθησε χτύπησε τα αμπέλια σε όλο το νομό και όχι μόνο τα επιτραπέζια, αλλά και τα οινοποιήσιμα και τα σουλτανιά, που προορίζονταν για σταφίδα.

Στις υψηλές θερμοκρασίες ήρθε να προστεθεί κα η λειψυδρία δημιουργώντας μια εκρηκτική κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι άνω από 500 στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών και 1.000 στρέμματα αμπελιών για σταφίδα επλήγησαν μόνο στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, η χρονιά θα μπορούσε να είναι καλή καθώς οι τιμές εκκίνησης ήταν καλές. Όπως τόνισε ο κ. Καμπιτάκης: «Μπορεί οι τιμές που δόθηκαν να μην ήταν αυτές που οι παραγωγοί θα ήθελαν, αλλά με 1 ως 1,20 τα επιτραπέζια ήταν μια καλή αρχή για να έχουν κι ένα μικρό κέρδος οι παραγωγοί».

Πηγή: patris.gr