Σαλαμίνα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη - Σε κρίσιμη κατάσταση η 83χρονη

Στο νοσοκομείο Αττικόν και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται μία 83χρονη γυναίκα, μετά από σοκαριστικό τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε στη Σαλαμίνα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (23/08/2025) περίπου στις 22:00, στη λεωφόρο Φανερωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος μετά το ατύχημα τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας την γυναίκα αιμόφυρτη στο δρόμο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, η 83χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη. Λίγες ώρες αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τις συνθήκες του τροχαίου.