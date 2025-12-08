Τα τρία πράγματα που φοβούνται πραγματικά οι επιστήμονες για το 2026
Καθώς η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την κλιματική αλλαγή, επιστήμονες προειδοποιούν για τρεις υπόγειες, εξίσου επικίνδυνες απειλές που μας «απειλούν» το 2026
Την ώρα που ο δημόσιος διάλογος μονοπωλείται από φαινόμενα όπως οι καύσωνες και το λιώσιμο των πάγων, άλλες, λιγότερο ορατές απειλές αναπτύσσονται σιωπηλά.
Σύμφωνα με το SciencePost, πρόκειται για προβλήματα που δεν πλήττουν μόνο το περιβάλλον, αλλά αγγίζουν την υγεία μας, τη γνωστική μας επάρκεια και τη λειτουργία της τεχνολογίας που στηρίζει την καθημερινότητά μας. Ερευνητές τονίζουν ότι το παράθυρο αντίδρασης στενεύει επικίνδυνα.
