Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στον Άνω Άγιο Ιωάννη – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.