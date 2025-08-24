Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στον Άνω Άγιο Ιωάννη – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη γυναίκα
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
