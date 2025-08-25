Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου καθώς μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από το λιμάνι του Πειραιά.

Τη γυναίκα ηλικίας 50-55 ετών εντόπισαν επιβάτες που βρισκόταν στην προβλήτα Ε8 και ειδοποίησαν το Λιμενικό όπου την ανέσυρε από τη θάλασσα. Η γυναίκα, σύμφωνα με το OPEN βρισκόταν στο σημείο πιθανότατα για μπάνιο αλλά οι Αρχές εξετάζουν ακόμη όλα τα στοιχεία.