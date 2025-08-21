Πειραιάς: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έξω από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) γυναίκα αγνώστων στοιχείων, από τη θαλάσσια περιοχή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
Πλωτό σκάφος του Λιμενικού ανέσυρε την γυναίκα η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.
