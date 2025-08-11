Ιτέα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα από λουόμενους

Τη σορό του άνδρα ανέσυρε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού

Ιτέα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα από λουόμενους
Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ιτέας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, τη σορό εντόπισαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης συνέδραμε και ιδιωτικό μέσο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 'Αμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος, ενώ το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

