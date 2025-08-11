Τραυματίας ορειβάτης διασώθηκε με επιτυχία στον Ολύμπο - Τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο 69χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον Όλυμπο.

Τον τραυματία μετέφεραν 21 πυροσβέστες -από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου, Κατερίνης, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ- από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», στα Πριόνια από όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

