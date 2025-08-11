ΗΠΑ: Ήρωες-ναυαγοσώστες έσωσαν μητέρα με τον 7χρονο γιο της από πνιγμό

Τέσσερις ήρωες-ναυαγοσώστες κατάφεραν να διασώσουν μια μητέρα με τον 7χρονο γιο της από σίγουρο πνιγμό αφού είχαν πέσει σε ένα ποτάμι.

Όλα συνέβησαν στο Οχάιο, όταν ο 18χρονος ναυαγοσώστης Kaden Ross μαζί με την αδερφή του, McKenzie, και μια ακόμη ναυαγοσώστρια, την Lily Ward είχαν ξεκινήσει την βάρδια τους στην πισίνα του Δημοτικού Πάρκου Pataskala. Ξαφνικά, άκουσαν φωνές από το δάσος πίσω τους και φτάνοντας εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ορμητικό ποτάμι.

Ο Kaden Ross πήδηξε ένα φράχτη και αντίκρισε μια γυναίκα που πνιγόταν στα θολά νερά του ποταμού Licking, ο οποίος είχε φουσκώσει μετά από μια δυνατή καταιγίδα.

«Υπήρχε μια τρύπα στο νερό, και έβλεπα μια γυναίκα να πνίγεται», είπε ο Ross στο WSYX-TV στο Columbus. «Την έσωσα. Την έφερα σε ένα κούτσουρο και τότε μου είπε: "Ο γιος μου είναι εκεί κάτω". Όταν μου το είπε αυτό, κοίταξα στο νερό και δεν είδα κανέναν».

Και συνέχισε: «Ένας άλλος άντρας ήρθε και μπήκε στο νερό μαζί μου. (σ.σ. Την μητέρα) την παρέδωσα σε έναν από τους ναυαγοσώστες μου. Εκείνος (σ.σ. ο άνδρας) μπόρεσε να δει τα πόδια του μικρού αγοριού. Ήταν το μόνο που φαινόταν πάνω από το νερό».

Ενώ οι άλλοι ναυαγοσώστες (η αδελφή του Kaden, McKenzie, και η Lily Ward) φρόντιζαν την πανικοβλημένη μητέρα, ο Kaden και ο άλλος ήρωας προσπάθησαν να ανασύρουν τον 7χρονο γιο της.

Όταν οι δύο άνδρες τον έβγαλαν από το νερό, ήταν αναίσθητος και δεν ανέπνεε. Ο Kaden χρησιμοποίησε τις γνώσεις του ως ναυαγοσώστης και ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ, με αποτέλεσμα ο 7χρονος να συνέλθει.

Διασώστες και αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.

«Το περιστατικό συνέβη σε ένα σημείο κοντά σε μια πισίνα, όπου υπήρχαν εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες. Ξέρω ότι ο Θεός μας έβαλε εκεί, στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή», είπε ο Kaden σε συνέντευξή του στο WBNS.

Η μητέρα και ο γιος της αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Με πληροφορίες από Good News Network

