Καναδάς: Άνδρας που εξαφανίστηκε για εννέα ημέρες σε δάσος βρέθηκε σώος και αβλαβής

Ένας άνδρας που είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από μια εβδομάδα στην απέραντη έρημο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά βρέθηκε αφού χάραξε τη λέξη «βοήθεια» σε έναν βράχο.

Ο Άντριου Μπάρμπερ διασώθηκε από την Βασιλική Καναδική Αστυνομία (RCMP) στις 8 Αυγούστου, εννέα ημέρες μετά την αναφορά της εξαφάνισής του, όταν ένα ελικόπτερο εντόπισε το φορτηγό του σε έναν αγροτικό δρόμο, γεγονός που βοήθησε στο να περιοριστεί η περιοχή αναζήτησης, όπως αναφέρει το BBC.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ήταν σοβαρά αφυδατωμένος και είχε τραυματιστεί στο πόδι, αλλά χρησιμοποίησε διάφορες τακτικές για να επιβιώσει, όπως την κατασκευή καταφυγίου και την κατανάλωση νερού από μια λίμνη. Ο υπαρχιφύλακας Μπραντ ΜακΚίνον δήλωσε ότι ο Μπάρμπερ είναι «αρκετά καλά στην υγεία του».

Η εξαφάνισή του αναφέρθηκε στις 31 Ιουλίου κοντά στη λίμνη McLeese, περίπου 587 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ, όπου το φορτηγό του είχε χαλάσει.

Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας εντόπισε τον Μπάρμπερ κοντά στο καταφύγιό του την Παρασκευή, αφού είδε το φορτηγό του.

«Μετά από πάνω από μια εβδομάδα στην έρημο, ο αγνοούμενος εντοπίστηκε ζωντανός κατά τη διάρκεια της σημερινής έρευνας», ανέφερε στο Facebook η «Quesnel Search & Rescue», μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης της περιοχής.

Μια εικόνα που μοιράστηκε η ομάδα διάσωσης δείχνει το καταφύγιο που έφτιαξε ο Μπάρμπερ για τον εαυτό του από ξύλα και λάσπη. Ήταν στηριγμένο σε έναν βράχο, όπου έγραψε με χώμα τη λέξη «βοήθεια».

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη και έκτοτε έχει πάρει εξιτήριο.

Ο ΜακΚίνον δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Canadian Press ότι ο Μπάρμπερ «έτρωγε ό,τι μπορούσε να βρει ενώ βρισκόταν στο δάσος».

«Έπινε βρώμικο νερό από τη λίμνη για να παραμείνει ενυδατωμένος», είπε. «Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αντέξει πολύ καιρό χωρίς τροφή, αλλά όσον αφορά το νερό η κατάσταση είναι διαφορετική».

Ο Μπομπ Ζίμερμαν, πρόεδρος της Quesnel Search and Rescue, δήλωσε στο CBC News ότι δεν ήταν σίγουρος αν ο Μπάρμπερ «θα άντεχε άλλες 24 ώρες».

Διαβάστε επίσης