Κόρινθος: 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Κανταρέ
Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κανταρέ» στην Κόρινθο, σημαίνοντας συναγερμό στο Λιμεναρχείο.
Ο 86χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.
