Κόρινθος: 86χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Κανταρέ

Ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του απο τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κανταρέ» στην Κόρινθο, σημαίνοντας συναγερμό στο Λιμεναρχείο.

Ο 86χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

