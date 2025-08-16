Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία

Δύο από τους λουόμενους είχαν απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και είχαν αρχίσει να πνίγονται 

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε πέντε λουόμενους εκτός υπηρεσίας - Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Φύλακας - άγγελος 5 λουόμενων αποδείχθηκε ένας ναυαγοσώστης ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας σε παραλία με την οικογένειά του, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, ωστόσο κλήθηκε να επέμβει και να παράσχει τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr τις τελευταίες ημέρες στην παραλία υπάρχει κόκκινη σημαία καθώς οι καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ επικίνδυνη την κολύμβηση. Όμως αρκετοί, μετά το πέρας του ωραρίου του ναυαγοσώστη αγνοούν τη σημαία και μπαίνουν στη θάλασσα.

Έτσι, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Αυγούστου πέντε άτομα παρασύρθηκαν από ρεύματα στην Αγία Μαρίνα και σήμανε συναγερμός. Τότε, ο ναυαγοσώστης έπεσε στη θάλασσα και έβγαλε άμεσα αρχικά τρία άτομα και στη συνέχεια άλλους δύο, έναν άνδρα και μια γυναίκα από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί σε απόσταση κάποιων δεκάδων μέτρων από την ακτή και είχαν ήδη αρχίσει να πνίγονται, ενώ οι δυνάμεις τους τους εγκατέλειπαν.

Στους δύο διασωθέντες που ήταν σε χειρότερη κατάσταση χορηγήθηκε οξυγόνο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, εκτός κινδύνου.

