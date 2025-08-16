Αλεξανδρούπολη: Ναυαγοσώστρια έσωσε δίχρονο κοριτσάκι που έπλεε χωρίς τις αισθήσεις του

Σωτήρια αποδείχθηκε για μία δίχρονη η παρουσία ναυαγοσωστών σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης, καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτό από τους παρακείμενους λουόμενους, ότι το παιδί επέπλεε αναίσθητο σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με την 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη -η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή-, το περιστατικό συνέβη χθες στις 15.45 κι ενώ η ίδια βρισκόταν -με την ιδιότητα της επόπτριας ναυαγοσώστριας- σε έναν εκ των τριών ναυαγοσωστικών πύργων της παραλίας «Δελφίνι».

«Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και είδα ότι ήταν ένα πολύ μικρούλι κοριτσάκι που επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην παραλία είδαμε ότι δεν αναπνέει οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16.00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ» το οποίο -σύμφωνα με την κ. Νούνη, είχε κληθεί από τη ναυαγοσώστρια που είχε εντοπίσει το παιδί. «Στο μεταξύ είχαν έρθει η γιαγιά και η μητέρα της μικρής, που, όπως είπαν, την αναζητούσαν και το παιδί διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο και απ’ ότι γνωρίζω είναι καλά» αναφέρει η νεαρή ναυαγοσώστρια.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ναυαγοσωστική κάλυψη (ανθρώπινο δυναμικό, απαραίτητο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό) στο σύνολο των πολυσύχναστων παραλιών του. Επιπλέον για την προστασία των λουομένων παραχωρεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου σε beach bars καθ’ όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές οι οποίοι προέρχονται από χώρους που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παραμένουν κλειστοί όπως δημοτικό ωδείο, σχολεία κ.α.

