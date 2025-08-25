Μαγνησία: 15χρονοι αγνόησαν κόκκινη σημαία και βούτηξαν στη θάλασσα - Πώς τους έσωσε η ναυαγοσώστρια

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 24 Αυγούστου στο Καμάρι, όταν δύο 15χρονοι βούτηξαν σε θάλασσα παρά την κόκκινη σημαία που είχε με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ισχυρά κύματα.

Η ναυαγοσώστρια που αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο προσπάθησε με σφυρίγματα να τους κατευθύνει προς την ακτή, ωστόσο, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Η ναυαγοσώστρια κατάφερε να προσεγγίσει τον έναν από τους δύο εφήβους, δίνοντάς του σωσίβιο για να τον συγκρατήσει στην επιφάνεια και να τον οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος νεαρός βρισκόταν σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, καθώς το ρεύμα τον τραβούσε επικίνδυνα προς τα βράχια. Εκεί χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση δεύτερης ναυαγοσώστριας, η οποία, έπειτα από επίμονες και επίπονες προσπάθειες, κατάφερε να τον απομακρύνει και να τον οδηγήσει σώο στη στεριά σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Οι δύο 15χρονοι είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της τήρησης των οδηγιών των ναυαγοσωστών και των προειδοποιητικών σημάτων ασφαλείας στις παραλίες.