Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χωριό μεταξύ των Τρικάλων και της Άρτας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/08) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.
Στο σημείο, ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα, έφτασαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:21 ∙ WHAT THE FACT
Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι
17:13 ∙ WHAT THE FACT
Ο πλανήτης-νάνος «Δήμητρα» μπορεί να ήταν κατοικήσιμος πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια!
16:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λυκουρέντζος: «Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους»
17:21 ∙ WHAT THE FACT
Προειδοποίηση της Europol: Μη βγάλετε χρήματα από τα ΑΤΜ αν παρατηρήσετε αυτό το σημάδι
13:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ