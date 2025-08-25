Φωτιά τώρα ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Στο σημείο , ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα , έφτασαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10 ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/08) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.

