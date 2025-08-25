Ηρωική πράξη στο Ρέθυμνο: Ανήλικοι σταμάτησαν την κλοπή και συνέλαβαν τον δράστη
Συναγερμός σήμανε σε παραλία στο Ρέθυμνο, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να αρπάξει προσωπικά αντικείμενα – Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πολιτών
Μία απόπειρα κλοπής απέτρεψαν οι πολίτες σε παραλία του Ρέθυμνου, με την άμεση και αποφασιστική τους αντίδραση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
