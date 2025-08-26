Νέα τηλεφωνική απάτη στο Ηράκλειο: 84χρονη έδωσε πάνω από 5.000 ευρώ για δήθεν πρόστιμο στην εφορία

Ακόμη ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης προστίθεται στη μακρά λίστα παρόμοιων υποθέσεων, αυτή τη φορά στη Σταλίδα Ηρακλείου.

Μια 84χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε ότι είναι ο ανιψιός που εργάζεται ως λογιστής. Όπως της είπε, της είχε επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία, ύψους 3.500 ευρώ, το οποίο έπρεπε να πληρώσει άμεσα για να «μην μπλέξει με τον νόμο», όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Η ηλικιωμένη, πανικοβλημένη, φέρεται να άφησε περισσότερα από 5.000 ευρώ σε σημείο που της υπέδειξε ο δράστης τηλεφωνικά.

Η γυναίκα όταν κατάλαβε πως πρόκειται για απάτη ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση και αναζητά τρία άτομα.