Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η άμεση (και μαζική) κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αποσόβησαν τα χειρότερα και η φωτιά τέθηκε από έλεγχο.

Νωρίτερα, είχε ηχήσει το 112 στους κατοίκους της περιοχής όπου τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση.

Στο σημείο της φωτιάς έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε βίντεο και εικόνες από τη φωτιά

Φωτιά στην Παιανία τώρα pic.twitter.com/Vwj7QYAUkx — julia PD ?? (@arisbilly2) August 26, 2025