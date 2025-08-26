Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία
Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία το μεσημέρι της Τρίτης, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.
Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η άμεση (και μαζική) κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αποσόβησαν τα χειρότερα και η φωτιά τέθηκε από έλεγχο.
Νωρίτερα, είχε ηχήσει το 112 στους κατοίκους της περιοχής όπου τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση.
Στο σημείο της φωτιάς έφτασαν αρχικά 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ, λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον, για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο και εικόνες από τη φωτιά
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας
17:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς
17:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ