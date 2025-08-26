Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

Κάθε χρόνο, στις 27 Αυγούστου, οι χριστιανοί σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζουν φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο. Φέτος η γιορτή πέφτει Τετάρτη και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την Τρίτη.

Από την επαρχία μέχρι την πρωτεύουσα της Ελλάδας, εκατοντάδες χρήστες έχουν πια πιάσει τις ζύμες και φτιάχνουν τη δική τους φανουρόπιτα για τον Άγιο Φανούριο. Οι χρήστες, μοιράζονται τη διαδικασία στο TikTok, με βίντεο, φωτογραφίες και tips!

Το trend ξεκίνησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή στις 27 Αυγούστου και ήδη η πλατφόρμα γεμίζει με βίντεο από ζύμες, γέμιση και ψήσιμο, ενώ οι χρήστες ανταλλάσσουν ιδέες για «μαγικά» συστατικά που φέρνουν τύχη και ευλογία.

Όπως φαίνεται δεν είναι απλώς μια πίτα, είναι μια παράδοση που ζωντανεύει διαδικτυακά.

Οι χρήστες μοιράζονται τις φανουρόπιτες τους με φίλους.

Πολλοί γράφουν στα σχόλια ότι η πίτα τους βοήθησε να βρουν χαμένα αντικείμενα ή να λύσουν μικρά προβλήματα της καθημερινότητας.

Διαβάστε επίσης