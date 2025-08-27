Ψέριμος: Τοποθετήθηκε Οπλίτης Θητείας ως Ιατρός στο ακριτικό νησί
Τι ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, από σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2025, το Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου θα καλύπτεται υγειονομικά από Ιατρό Οπλίτη Θητείας, πτυχιούχο Ιατρικής.
Σε δήλωσή του ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «στέκονται διαρκώς στο πλευρό της κοινωνίας» και επισήμανε πως με τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε «κάθε πολίτης – και ιδιαίτερα οι κάτοικοι απομακρυσμένων νησιών όπως η Ψέριμος – να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη».
