Πειραιάς: «Δεν άργησα, κλείδωσα το παιδί για να μην φύγει», λέει η αδελφή του 5χρονου

Το παιδί τις τελευταίες ημέρες έμενε με τη μεγάλη αδελφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών

Πειραιάς: «Δεν άργησα, κλείδωσα το παιδί για να μην φύγει», λέει η αδελφή του 5χρονου
Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb, δείχνει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά για να σώσουν ένα παιδί από μπαλκόνι διαμερίσματος, που εκείνη την ώρα ήταν μόνο του.

Μία γυναίκα αστυνομικός μητέρα 3 παιδιών, σκαρφαλώνει στους ώμους συναδέλφου της και προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος στον Πειραιά, όπου βρίσκεται ολομόναχο ένα πεντάχρονο παιδί.

Η αστυνομικός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και ο κόσμος από κάτω ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακουφισμένος. Το παιδί που περίμενε με ψυχραιμία τη βοήθεια των αστυνομικών αισθάνεται και πάλι ασφάλεια.

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες ημέρες έμενε με τη μεγάλη αδελφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

Η 19χρονη αδελφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε στo Mega αρχικά η αδελφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδελφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Όπως είπε η 19χρονη τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδελφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.

