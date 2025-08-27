Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος για κλοπές και βία κατά αστυνομικών

Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην περιοχή της Βούλας Αττικής.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, ο 24χρονος αντιστάθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, απωθώντας τους, ωστόσο τελικά συνελήφθη.

Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο και κλειδιά οχήματος. Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε στην πιλοτή της οικίας του και, όπως προέκυψε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Απρίλιο του 2025. Επιπλέον, έφερε πινακίδα κυκλοφορίας άλλου οχήματος, για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι και στο όχημα του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας,

χειροπέδες,

επτά καπέλα τύπου jockey,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,

τρία ζευγάρια γάντια εργασίας,

λοστός και εργαλείο θραύσης κρυστάλλων,

πλήθος tire up,

δύο πακέτα γάντια μίας χρήσεως και

περιλαίμιο.

Ο 24χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.