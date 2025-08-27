Κι όμως γράφεται φιστίκι κι όχι... φυστίκι

Πολλοί γράφουν τη λέξη «φιστίκι» με -υ στην πρώτη συλλαβή, δηλαδή «φυστίκι», ωστόσο ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την ορθή γραφή της λέξης, η οποία είναι... φιστίκι!

Η λέξη προέρχεται είτε από την τουρκική fistik είτε από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη πιστάκιον.



Σε κάθε περίπτωση η σωστή γραφή είναι με -ι-, φιστίκι και όχι φυστίκι που γράφουν αρκετοί.

Αν προέρχεται από την τουρκική, η λέξη πρέπει να γραφτεί στην πιο απλή μορφή της (με -ι-). Αν προέρχεται από το πιστάκιον, πάλι η σωστή γραφή είναι με -ι-.



φιστίκι < από την τουρκική λέξη fıstık < ή άμεσα από την περσική ή από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη πιστάκιον < πιστάκη < πιθανόν από το περσικό pistah

