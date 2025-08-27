Κι όμως γράφεται φιστίκι κι όχι... φυστίκι
Η ορθή γραφή της λέξης και η εξήγησή της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πολλοί γράφουν τη λέξη «φιστίκι» με -υ στην πρώτη συλλαβή, δηλαδή «φυστίκι», ωστόσο ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την ορθή γραφή της λέξης, η οποία είναι... φιστίκι!
Η λέξη προέρχεται είτε από την τουρκική fistik είτε από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη πιστάκιον.
Σε κάθε περίπτωση η σωστή γραφή είναι με -ι-, φιστίκι και όχι φυστίκι που γράφουν αρκετοί.
Αν προέρχεται από την τουρκική, η λέξη πρέπει να γραφτεί στην πιο απλή μορφή της (με -ι-). Αν προέρχεται από το πιστάκιον, πάλι η σωστή γραφή είναι με -ι-.
φιστίκι < από την τουρκική λέξη fıstık < ή άμεσα από την περσική ή από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη πιστάκιον < πιστάκη < πιθανόν από το περσικό pistah
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00 ∙ WHAT THE FACT
Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες
21:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Αυτοψία Ιβάν Σαββίδη στις εργασίες για το αθλητικό κέντρο της Θέρμης
20:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ