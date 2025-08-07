Τι σημαίνει η λέξη «σκαιός»

Η λέξη «σκαιός» είναι μια από αυτές τις σπάνιες και όμορφες περιπτώσεις λέξεων της ελληνικής γλώσσας, που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τη σημασία της, παρά το ότι χρησιμοποιείται συχνά προκειμένου να προσδώσει αρνητικό πρόσημο στην συμπεριφορά κάποιου

Τι σημαίνει όμως αυτή η λέξη;

Με αυτή την λέξη, «σκαιός» χαρακτηρίζεται κάποιος που συμπεριφέρεται ή που εκδηλώνεται με τρόπο απότομο και βάναυσο.

Μπορεί λοιπόν να μιλάμε τόσο για σκαιό άνθρωπο, όσο και για σκαιό ύφος ή σκαιή συμπεριφορά.