Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

Η Ικαρία ζει στιγμές βαθιάς οδύνης έπειτα από το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στον Άγιο Κήρυκο, με θύμα έναν νεαρό μόλις 19 ετών. Ο πρόωρος χαμός του έχει βυθίσει ολόκληρο το νησί στο πένθος, ενώ ως ένδειξη σεβασμού, οι τοπικές εκδηλώσεις αναστέλλονται.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Παρά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από τις λεπτομέρειες, εκείνο που κυριαρχεί είναι το σοκ και η θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, που καταγόταν από την περιοχή.

Η τοπική κοινωνία επέλεξε να δείξει την αλληλεγγύη και τον σεβασμό της με έναν συμβολικό αλλά ουσιαστικό τρόπο. Όλα τα προγραμματισμένα πανηγύρια και γιορτές του νησιού ακυρώθηκαν για τουλάχιστον δύο ημέρες. Η απόφαση αυτή εκφράζει τη συλλογική θλίψη και τη διάθεση να τιμηθεί η μνήμη του νεαρού.