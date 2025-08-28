Φωτιά τώρα στη Μύκονο
Συναγερμός σήμανε στη Μύκονο το μεσημέρι της Πέμπτης
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 17:30, σε χορτολιβαδική έκταση στη Μύκονο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες.
Οι δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο ώστε να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικίες ή άλλες υποδομές.
