Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Καθημερινή: Προκλητικός και απειλητικός έναντι της Ελλάδας ο Φιντάν

Απογευματινή: Αντεπίθεση Κυριάκου από το Λευκό Πύργο

Ελεύθερος Τύπος: Εξοχικά από χρυσάφι στα νησιά

Tα Νέα: Προσεχώς ένταση

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή το Σαββατοκύριακο - Βροχές και καταιγίδες με άρωμα... Ιταλίας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη από Θεσσαλονίκη: «Δεν θα γίνουμε Γαλλία» - Επίθεση σε Ανδρουλάκη για 13ο και 14ο μισθό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο των δύο 16χρονων στο τροχαίο - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 179.946.340 ευρώ - Όλοι οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

05:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στέλνουν 3.350 πυραύλους στην Ουκρανία μετά την επίθεση στο Κίεβο

04:37ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο παιδιών που δολοφονήθηκαν - «Δώστε στα παιδιά σας σήμερα μια αγκαλιά»

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Καμιά πιθανότητα» ο στρατός των ΗΠΑ να προχωρήσει σε εισβολή και αλλαγή καθεστώτος

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει διατεθειμένο να επιστρέψει σε «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες σε Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Πάνω από 6000 πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν αποχωρούν λόγω έλλειψης τροφίμων

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επίθεση σε ΕΕ για την συμφωνία για τα πυρηνικά - Την κατηγορεί για αδιαλλαξία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μαλί: Τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν στρατηγική τοποθεσία - Επιβάλλουν την Σαρία

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συγκροτούν ειδική ομάδα κατά των «εχθρικών drones»

00:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα, ίσως υπάρξουν αποχωρήσεις» - Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

00:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο επισκέπτεται Μεξικό και Ισημερινό με φόντο μετανάστευση, καρτέλ και Κίνα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Conference League

