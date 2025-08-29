Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Προκλητικός και απειλητικός έναντι της Ελλάδας ο Φιντάν
Απογευματινή: Αντεπίθεση Κυριάκου από το Λευκό Πύργο
Ελεύθερος Τύπος: Εξοχικά από χρυσάφι στα νησιά
Tα Νέα: Προσεχώς ένταση
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου
