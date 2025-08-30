Χαλάνδρι: Άνδρες φωτογράφισαν ανήλικα και ζητούσαν να μάθουν διευθύνσεις - Καταγγελία στο Newsbomb

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή (29/08) το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, όπου τρία άτομα προσποιούμενα αστυνομικούς πλησίασαν δύο ανήλικες κοπέλες ζητώντας προσωπικά στοιχεία και τραβώντας φωτογραφίες τους. Η έγκαιρη αντίδραση μίας 14χρονης και της συνομήλικης φίλης της, καθώς και η άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, απέτρεψαν τα χειρότερα.

Η μητέρα της μίας 14χρονης τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση του Newsbomb, αλλά προς το παρόν προτιμά να διατηρηθεί η ανωνυμία της περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν: «Συνεργάστηκε άμεσα και πολύ γρήγορα το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου. Είχε βγει απογευματινή βόλτα η κόρη μου με τους συμμαθητές της, βρίσκονταν σε δρόμο ανάμεσα από καταστήματα και σπίτια. Στις 20:00 το βράδυ, κάποιοι μεσήλικες σταμάτησαν τα παιδιά και τους είπαν πως είναι αστυνομικοί. Στην κόρη μου κάτι δεν της κάτσε καλά, πήρε τη φίλη της και έφυγαν και το παρακολουθούσαν από απόσταση».

Με τη βοήθεια της ομάς ΔΙΑΣ η σύζυγος του θύματος ξεκίνησε την αναζήτηση, η οποία κατέληξε στο οδυνηρό φινάλε EUROKINISSI.

Τα παιδιά, ενώ είχαν απομακρυνθεί, δέχθηκαν ερωτήσεις σχετικά με προσωπικά στοιχεία. «Τους ρωτούσαν επίμονα, που μένουν, σε ποιο διαμέρισμα, σε ποιο σημείο, ήθελαν λεπτομερή στοιχεία», είπε η μητέρα στο Newsbomb.

Και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή, όταν ένα κοριτσάκι άρχισε να αισθάνεται άσχημα με όλο αυτό είπε "δεν θέλω να σας δώσω στοιχεία, είναι πολύ προσωπικά", τους είπαν ότι, επειδή δεν μας δίνετε στοιχεία, θα μας ακολουθήσετε στο τμήμα για μία-δύο ώρες. Τη στιγμή εκείνη ένας από αυτούς έβγαλε το κινητό του και τράβηξε φωτογραφία το προσωπάκι του παιδιού».

Πώς η μητέρα ενημερώθηκε και κινητοποίησε την Αστυνομία

Η μητέρα περιγράφει τον τρόπο που ενημερώθηκε και τη συνεργασία με τις αρχές:

«Την ώρα που συνέβαιναν αυτά, η κόρη μου, με είχε ήδη πάρει τηλέφωνο στο κινητό. Τότε εγώ κάλεσα το 100 από το σταθερό προκειμένου να ρωτήσω αν όντως γίνονται έλεγχοι, γιατί το παιδί είχε θορυβηθεί. Μίλησα με το αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, μου είπαν οι άνθρωποι ότι όντως έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο της αστυνομίας με περιπολίες αστυνομικών με πολιτικά, για να μειωθεί η ανήλικη βία».

Όπως εξήγησε, η παρέμβαση της ΔΙΑΣ ήταν άμεση: «Πριν φύγουν τα παιδιά από την πλατεία, έστειλαν ομάδα ΔΙΑΣ. Ρώτησαν τα παιδιά τι ακριβώς συνέβη, πήραν τα στοιχεία τους, έκαναν και έλεγχο στην πλατεία, μήπως τα παιδιά τους αναγνώριζαν ή τους έβλεπαν. Δυστυχώς δεν τους βρήκαν την ώρα που ήταν τα παιδιά εκεί. Σήμερα θα πάμε στο τμήμα να κάνουμε και επισήμως την κατάθεση».

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου

Τι αποκάλυψαν οι ταυτότητες των ψεύτικων αστυνομικών

Σχετικά με τις ταυτότητες των ατόμων που προσποιούνταν τους αστυνομικούς η μητέρα ανέφερε: «Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, τους έδειξαν τις ταυτότητές τους. Οι ταυτότητες που είδαν δεν είχαν καμία σχέση με εκείνες που τους υπέδειξαν εκείνοι οι άνδρες στην πλατεία. Επιπλέον, οι αστυνομικοί που είναι σε αυτή την υπηρεσία είναι αρκετά νεαροί, δεν είναι μεσήλικες όπως οι δράστες».

Η μητέρα περιέγραψε επίσης την αντίδραση των παιδιών και την επιτήρηση που ακολούθησε: «Όταν απομακρύνθηκαν τα παιδιά από αυτούς, μιλούσαν με μια άλλη παρέα ανδρών, άνω των 30 ετών, περίπου 5-6 άτομα. Αλλά έμοιαζε σαν να ήρθαν να βρουν μια άλλη παρέα. Τα παιδιά είχαν τρομάξει και δεν κινήθηκαν καθόλου προς τα εκεί. Περίμεναν την αστυνομία λίγο πιο πάνω».

Η ίδια καταλήγει: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις διευθύνσεις των άλλων παιδιών και τη φωτογραφία της μιας κοπέλας».

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση ενώ αναμένεται η επίσημη κατάθεση της ανήλικης με την οικογένεια της.