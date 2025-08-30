Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα

Tρεις άντρες με πολιτικά ισχυρίστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και προσπάθησαν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία από ανήλικες

Newsbomb

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Χαλανδρίου. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, λίγο πριν τις 21:00, ένα κορίτσι μαζί με τη φίλη της περπατούσαν στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου. Καθώς κινούνταν, ξαφνικά πλησίασαν τρεις μεσήλικες άντρες με πολιτικά ρούχα, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και έδειξαν ταυτότητες που στην πραγματικότητα ήταν ψεύτικες. Ζήτησαν από τα παιδιά προσωπικά στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις, ακόμη και αριθμούς διαμερισμάτων.

Όταν μια από τις δύο κοπέλες αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της, οι άντρες την απείλησαν ότι θα την πάρουν μαζί με τους φίλους της στο τμήμα και ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφία το πρόσωπό της με το κινητό του.

Η Θεανώ, νιώθοντας αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τράβηξε τη φίλη της και απομακρύνθηκαν αρκετά ώστε να βλέπουν τι συνέβαινε, και τηλεφώνησαν αμέσως στους γονείς τους.

Η μητέρα της κοπέλας, μόλις ενημερώθηκε, επικοινώνησε άμεσα με το Α.Τ. Χαλανδρίου, που ανταποκρίθηκε άμεσα και έστειλε περιπολικό της ΔΙΑΣ. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, η μικρή βρέθηκε με ασφάλεια μαζί με τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, ενώ οι άνδρες που προσποιούνταν τους αστυνομικούς είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Τέλος, ευτυχώς όλα τελείωσαν καλά, η μητέρα κάνει έκκληση μέσω Facebook σε όλους τους γονείς να προσέχουν ιδιαίτερα, ειδικά στο Χαλάνδρι, και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους ώστε να απομακρύνονται όταν κάτι φαίνεται περίεργο ή επικίνδυνο.

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας που περιγράφει το περιστατικό:

«SOS SOS SOS
Αφορά στα παιδιά μας, Χαλάνδρι αλλά και όπου αλλού.
Η Θεανώ με την παρέα της, σε απογευματινή βόλτα και λίγο πριν τις 9 το βράδυ, κεντρικότατα στην πλατεία Χαλανδρίου, περικυκλώθηκαν από τρεις άντρες, μεσήλικες, με πολιτικά, οι οποίοι ισχυριζόμενοι πως είναι αστυνομικοί και επιδεικνύοντας ταυτότητα που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ψεύτικη, απέσπασαν από τα παιδιά ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια (τύπου τάδε διαμέρισμα) και λοιπά προσωπικά στοιχεία.
Όταν μία κοπελίτσα αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, την απείλησαν ότι θα πάρουν κι εκείνη και τους υπόλοιπους στο Τμήμα και ο ένας εξ αυτών τράβηξε το κινητό του και τη φωτογράφισε μες στο πρόσωπό της.

Η Θεανώ, σχεδόν πριν αρχίσει το σκηνικό αισθάνθηκε περίεργα με τις φάτσες τους κι έτσι δεν παρέμεινε για τον "έλεγχο" αλλά τραβώντας και την φίλη της μαζί, απομακρύνθηκαν αρκετά ώστε να βλέπουν τι γίνεται και να με πάρει αμέσως τηλέφωνο.

ΦΥΣΙΚΑ επικοινώνησα άμεσα με το Α.Τ. Χαλανδρίου (απλά εκπληκτικοί) οι οποίοι με καθησύχασαν και έστειλαν αμέσως ΔΙΑΣ. Σε λιγότερο από 10' δέχτηκα τηλέφωνο από τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, κι έχοντας εκείνον στη μία γραμμή κάλεσα την μικρή και την έστειλα κατευθείαν σε εκείνον. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, αφού πλέον οι δήθεν αστυνομικοί είχαν φύγει.

Διεξάγεται αυτή τη στιγμή έρευνα, τα παιδιά μας είναι όλα ασφαλή στα σπίτια τους, αλλά θέλω να πω κάτι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ρε σεις άνθρωποι τα παιδιά σας να χαμπαριάζουν και τίποτα. Είναι 14 χρονών παιδιά, ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ μόνο η δικιά μου και η φίλη της να αντιλήφθηκαν το off της κατάστασης, δε γίνεται να βγάζετε στον κόσμο σαπρόφυτα με πόδια που δεν αγρικάνε, μιλάνε όπου να ναι, όπως να ναι, δίνουν ραπόρτο στον κάθε άγνωστο, δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ασφάλειας, όπως πχ ότι κανείς αστυνομικός ποτέ δε θα σε τραβήξει φωτογραφία με το κινητό του. ΞΥΠΝΑΤΕ και μιλήστε, εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να ΡΗΜΑΔΟΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, μάθετέ τα να βαδίζουν και να είναι σε εγρήγορση, να αξιολογούν τον χώρο, να εκτιμούν τον κίνδυνο, να έχουν στο speed dial εσάς, δεν είναι το γαμωκινητό μόνο για το τικ τοκ. Μάθετέ τα ότι έξω στο δρόμο είμαστε alert, δεν πάμε σαν τη Χάιντι στα βουνά. Βγάλτε τα από τη γυάλα και τις οθόνες, μάθετέ τα να ζουν και να σκέφτονται.

Κυρίως μάθετέ τα ότι όταν κάτι το νιώθουν περίεργα στο στομάχι τους, ΑΚΟΥΝΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥΣ.

Τέλος καλό, όλα καλά - για απόψε. Ελπίζω οι δήθεν αστυνομικοί να εντοπιστούν πριν θρηνήσουμε κάποιο παιδί.

Ιδίως Χαλάνδρι, πολύ, πάρα μα πάρα πολύ τον νου μας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο «κόλλησε» στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν – Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος - Έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Για την πρώτη νίκη της σεζόν! Η ώρα και το κανάλι

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Αγνοουμένων (30/8)

10:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To «καπέλο επιλογής» του Χάρι Πότερ εντοπίστηκε… στον Άρη - H εικόνα που προκάλεσε ενθουσιασμό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση για πιθανούς δεσμούς της Τουρκίας με τη Χαμάς απαιτεί τροπολογία του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ

10:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός: Το 2Χ2 και η αντίδραση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

10:25ΚΟΣΜΟΣ

UFO στην Ανταρκτική: Οι συντεταγμένες που δείχνουν «εξωγήινο διαστημόπλοιο» στο Google Maps

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η CIA δώρισε υπολογιστές στην Ελλάδα για να «φακελώσει» πολίτες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στην Πρέβεζα: Στις φλόγες γνωστό beach bar στην παραλία Μονολίθι - Βίντεο

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ποιο είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν;

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε 4.000 πόδια σε διάστημα 60 δευτερολέπτων - Δύο τραυματίες από αναταράξεις - Δείτε βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα - Τους ζήτησαν ονόματα και διευθύνσεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Δεδομένα θανατηφόρου τροχαίου με Tesla κρύφτηκαν για χρόνια - Μέχρι που ένας χάκερ τα ανακάλυψε - Αποζημίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νωρίτερα η ριζική αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία, πότε τελειών και τι φέρνει ο Σεπτέμβριος

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το διπλό παιχνίδι της Κίνας: «Αγκαλιάζει» τον Πούτιν, ενώ στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ - Τα μηνύματα του Ρώσου προέδρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σήριαλ με τον καυγά σε παραλία του Πηλίου: Πατέρας καταγγέλλει ερωτικές πράξεις γυμνιστών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε την ηλικιωμένη με την 8χρονη

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

08:58ΕΛΛΑΔΑ

SOS για τις γεννήσεις: Σε 50 χρόνια η Α’ Δημοτικού δεν θα έχει παιδιά, καταγγέλλουν οι Πολύτεκνοι - Τι μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Δείτε βίντεο

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ