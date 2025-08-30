Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Χαλανδρίου. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, λίγο πριν τις 21:00, ένα κορίτσι μαζί με τη φίλη της περπατούσαν στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου. Καθώς κινούνταν, ξαφνικά πλησίασαν τρεις μεσήλικες άντρες με πολιτικά ρούχα, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και έδειξαν ταυτότητες που στην πραγματικότητα ήταν ψεύτικες. Ζήτησαν από τα παιδιά προσωπικά στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις, ακόμη και αριθμούς διαμερισμάτων.

Όταν μια από τις δύο κοπέλες αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της, οι άντρες την απείλησαν ότι θα την πάρουν μαζί με τους φίλους της στο τμήμα και ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφία το πρόσωπό της με το κινητό του.

Η Θεανώ, νιώθοντας αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τράβηξε τη φίλη της και απομακρύνθηκαν αρκετά ώστε να βλέπουν τι συνέβαινε, και τηλεφώνησαν αμέσως στους γονείς τους.

Η μητέρα της κοπέλας, μόλις ενημερώθηκε, επικοινώνησε άμεσα με το Α.Τ. Χαλανδρίου, που ανταποκρίθηκε άμεσα και έστειλε περιπολικό της ΔΙΑΣ. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, η μικρή βρέθηκε με ασφάλεια μαζί με τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, ενώ οι άνδρες που προσποιούνταν τους αστυνομικούς είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Τέλος, ευτυχώς όλα τελείωσαν καλά, η μητέρα κάνει έκκληση μέσω Facebook σε όλους τους γονείς να προσέχουν ιδιαίτερα, ειδικά στο Χαλάνδρι, και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους ώστε να απομακρύνονται όταν κάτι φαίνεται περίεργο ή επικίνδυνο.

Ολόκληρη η ανάρτηση της μητέρας που περιγράφει το περιστατικό:

«SOS SOS SOS

Αφορά στα παιδιά μας, Χαλάνδρι αλλά και όπου αλλού.

Η Θεανώ με την παρέα της, σε απογευματινή βόλτα και λίγο πριν τις 9 το βράδυ, κεντρικότατα στην πλατεία Χαλανδρίου, περικυκλώθηκαν από τρεις άντρες, μεσήλικες, με πολιτικά, οι οποίοι ισχυριζόμενοι πως είναι αστυνομικοί και επιδεικνύοντας ταυτότητα που εκ των υστέρων αποδείχθηκε ψεύτικη, απέσπασαν από τα παιδιά ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια (τύπου τάδε διαμέρισμα) και λοιπά προσωπικά στοιχεία.

Όταν μία κοπελίτσα αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, την απείλησαν ότι θα πάρουν κι εκείνη και τους υπόλοιπους στο Τμήμα και ο ένας εξ αυτών τράβηξε το κινητό του και τη φωτογράφισε μες στο πρόσωπό της.

Η Θεανώ, σχεδόν πριν αρχίσει το σκηνικό αισθάνθηκε περίεργα με τις φάτσες τους κι έτσι δεν παρέμεινε για τον "έλεγχο" αλλά τραβώντας και την φίλη της μαζί, απομακρύνθηκαν αρκετά ώστε να βλέπουν τι γίνεται και να με πάρει αμέσως τηλέφωνο.

ΦΥΣΙΚΑ επικοινώνησα άμεσα με το Α.Τ. Χαλανδρίου (απλά εκπληκτικοί) οι οποίοι με καθησύχασαν και έστειλαν αμέσως ΔΙΑΣ. Σε λιγότερο από 10' δέχτηκα τηλέφωνο από τον επικεφαλής της ΔΙΑΣ, κι έχοντας εκείνον στη μία γραμμή κάλεσα την μικρή και την έστειλα κατευθείαν σε εκείνον. Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, αφού πλέον οι δήθεν αστυνομικοί είχαν φύγει.

Διεξάγεται αυτή τη στιγμή έρευνα, τα παιδιά μας είναι όλα ασφαλή στα σπίτια τους, αλλά θέλω να πω κάτι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ρε σεις άνθρωποι τα παιδιά σας να χαμπαριάζουν και τίποτα. Είναι 14 χρονών παιδιά, ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ μόνο η δικιά μου και η φίλη της να αντιλήφθηκαν το off της κατάστασης, δε γίνεται να βγάζετε στον κόσμο σαπρόφυτα με πόδια που δεν αγρικάνε, μιλάνε όπου να ναι, όπως να ναι, δίνουν ραπόρτο στον κάθε άγνωστο, δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ασφάλειας, όπως πχ ότι κανείς αστυνομικός ποτέ δε θα σε τραβήξει φωτογραφία με το κινητό του. ΞΥΠΝΑΤΕ και μιλήστε, εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να ΡΗΜΑΔΟΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, μάθετέ τα να βαδίζουν και να είναι σε εγρήγορση, να αξιολογούν τον χώρο, να εκτιμούν τον κίνδυνο, να έχουν στο speed dial εσάς, δεν είναι το γαμωκινητό μόνο για το τικ τοκ. Μάθετέ τα ότι έξω στο δρόμο είμαστε alert, δεν πάμε σαν τη Χάιντι στα βουνά. Βγάλτε τα από τη γυάλα και τις οθόνες, μάθετέ τα να ζουν και να σκέφτονται.

Κυρίως μάθετέ τα ότι όταν κάτι το νιώθουν περίεργα στο στομάχι τους, ΑΚΟΥΝΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΤΟΥΣ.

Τέλος καλό, όλα καλά - για απόψε. Ελπίζω οι δήθεν αστυνομικοί να εντοπιστούν πριν θρηνήσουμε κάποιο παιδί.

Ιδίως Χαλάνδρι, πολύ, πάρα μα πάρα πολύ τον νου μας».