Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η διορία - Τι αλλάζει από τις 5 Νοεμβρίου αν δεν δηλώσετε νέο

Το σύστημα απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) παρατείνεται μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας περιθώριο στους πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με τον τρόπο που επιθυμούν — είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Η παράταση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν οι ίδιοι τα πρώτα δύο αλφαριθμητικά ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ τους — το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Από τις 3 Ιουνίου 2025 , ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα έκδοσης του ΠΑ μέσω myInfo.gov.gr , όπου οι πολίτες μπορούν να: συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet και OTP (δεύτερο παράγοντα ασφάλειας), επιβεβαιώσουν και διορθώσουν τα στοιχεία τους (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, μητρώο πολιτών), επιλέξουν τα δύο πρώτα γράμματα του ΠΑ και ολοκληρώσουν την έκδοση.

Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή δεν έχουν κωδικούς TaxisNet — για παράδειγμα ηλικιωμένοι — μπορούν να εξυπηρετηθούν από 23 Ιουνίου 2025 μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των Προξενικών Αρχών.

Τι ισχύει με την αυτόματη έκδοση

Από 5 Νοεμβρίου 2025, όσοι δεν έχουν εκδώσει οικειοθελώς τον ΠΑ, θα τον λάβουν αυτόματα από το σύστημα, χωρίς άλλη ενέργεια. Οδηγός του Πολίτη

Γιατί είναι σημαντικός ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένας μόνιμος, μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης, που αντικαθιστά την ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) και διευκολύνει την ορθή διασύνδεση των μητρώων του Δημοσίου.

Η χρήση του συμβάλλει στην ανίχνευση και διόρθωση ασυμφωνιών στα στοιχεία των πολιτών — μια διαδικασία που επιταχύνει και βελτιώνει την παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

Τι ισχύει με την έκδοση ταυτότητας

Για την έκδοση δεύτερου τύπου Δελτίου Ταυτότητας (νέου τύπου) , απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση του ΠΑ — εκτός εάν η καθυστέρηση δεν οφείλεται στον πολίτη.

Αν κάποιος έχει ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα χωρίς ΠΑ, αυτή παραμένει έγκυρη μέχρι τη λήξη της. Αν θέλει, μπορεί να υποβάλει αίτηση αντικατάστασης για να αναγράφεται ο ΠΑ.

Τι πρέπει να κάνετε ως πολίτες