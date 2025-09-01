Διακοπές νερού τη Δευτέρα (1/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, EKTAKTH
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Αθαν. Διάκου και Καλαβρύτων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΜΕΣΟΝΥΧΙ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καρτερίας και Νομιμότητας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΑΡΗ, EKTAKTH
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΑΡΗ
Αφροδίτης και Φρυνίχου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗ, EKTAKTH
Π. ΠΕΝΤΕΛΗ
Σκουζέ και Μυρτιάς
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Λεωφ. Αθηνών και 28ης Οκτωβρίου
