ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων

Τι ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές

Newsbomb

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων
Αρχείου - In Time
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη διαδικασία απόκτησης της προσωποποιημένης κάρτας μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και για την ανανέωση του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενημερώνει, με σημερινή του ανακοίνωση, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Η ενημέρωση αφορά τόσο τους νέους φοιτητές, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της φοιτητικής έκπτωσης. Ειδική αναφορά γίνεται και στους μαθητές, για τους οποίους ισχύει διαφορετικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οι φοιτητές/τριες που διαθέτουν ήδη προσωποποιημένη κάρτα ThessCard για τα λεωφορεία θα πρέπει να προσέρχονται μέχρι 31/10/2025 στα εκδοτήρια του παρόχου (ΟΑΣΘ), ώστε να πραγματοποιηθεί η επέκταση της ισχύος του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου. Αντίστοιχα θα πρέπει να πράξουν και οι κάτοχοι προσωποποιημένης κάρτας ThessCard για το μετρό, πηγαίνοντας όμως στα εκδοτήρια του μέσου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επέκταση ισχύς της. Για να επεκταθεί η ισχύς των καρτών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (για επιβεβαίωση της φοιτητικής ιδιότητας).

Τι γίνεται με τους πρωτοετείς

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μπορούν να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα για τα λεωφορεία μέσω του App του ΟΣΕΘ (oseth.com.gr) και στη συνέχεια να προσέρχονται στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, για να καταχωρήσουν το δικαίωμά τους για μειωμένο εισιτήριο. Αντίστοιχα, για το μετρό, μπορούν να εκδώσουν την προσωποποιημένη κάρτα τους στα εκδοτήρια του μέσου, με μειωμένο κόμιστρο. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωση εγγραφής στο οικείο ίδρυμα.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη ανανέωσης

Σε περίπτωση μη ανανέωσης των καρτών μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ο ΟΣΕΘ ενημερώνει ότι οι φοιτητές, από την 1/11 2025 και μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα μετακινούνται με κανονικό κόμιστρο. Υπενθυμίζεται ότι η ανανέωση ή η έκδοση προσωποποιημένης κάρτας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μετρό και Λεωφορεία).

Τι ισχύει για τους μαθητές

Για τους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας τους από το σχολείο, ο ΟΣΕΘ ενημερώνει με τη σημερινή του ανακοίνωση ότι η έκδοση προσωποποιημένων καρτών για τα λεωφορεία και η επιβεβαίωση της δωρεάν μετακίνησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με σχετική διαδικασία που έχει οριστεί κατόπιν συνεννόησης με την περιφέρεια.

Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται από τους μαθητές στα σχολεία με τη βοήθεια των καθηγητών. Για τους μαθητές που δικαιούνται 50% μείωση κομίστρου, η έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε σε κάποιο εκδοτήριο, ενώ διευκρινίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας και ΑΜΚΑ. Το δικαίωμα στη μειωμένη μετακίνηση επιβεβαιώνεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα βάσει ηλικίας.

Τιμές μειωμένων προϊόντων κομίστρου

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, οι τιμές μειωμένων προϊόντων κομίστρου είναι στα 0,30 ευρώ το εισιτήριο αστικής ζώνης (70′) και στα 0,40 ευρώ αυτό της περιαστικής ζώνης (70′). Σε ό,τι αφορά το πακέτο δέκα εισιτηρίων + 1 δωρεάν (αστική), η τιμή του διαμορφώνεται στα 2,90 ευρώ και το αντίστοιχο για περιαστική μετακίνηση στα 3,90 ευρώ.

Η τιμή του εισιτηρίου ειδικών γραμμών (70′), σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ ανέρχεται στο 1 ευρώ, της κάρτας 30 ημερών - απεριόριστες διαδρομές στα 8 ευρώ, της αντίστοιχης για 90 ημέρες στα 22,50 ευρώ και των 180 ημερών στα 42,50 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε το πρωτοπαλίκαρο του «Έντικ» - Τι ισχυρίστηκε

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πάνω από 1100 οι νεκροί και 3200 τραυματίες από τον σεισμό - «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια»

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών»

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΣΕΘ: Τι πρέπει να ξέρουν φοιτητές και μαθητές για κάρτες, εκπτώσεις και ανανεώσεις εισιτηρίων - Πλήρης οδηγός

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

12:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γκρούγιτς

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η αήττητη Εθνική Ελλάδας και οι υπόλοιπες που το έχουν πετύχει

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τραμπ και Πούτιν δεν συμφώνησαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι - Σήμερα ανακοινώσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο

11:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Σεμινάριο «Ἑλληνίζοντες Διδάσκομεν»: Διδάσκοντας τα Αρχαία Ελληνικά με καινοτόμες μεθόδους

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ