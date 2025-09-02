Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια , καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο συνοδηγός της μηχανής που ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή των Ψαχνών , κοντά στο εργοστάσιο Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων . Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 35 ετών . Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με το eviaonline, ο 35χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών. Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ελαφρύτερα τραύματα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

