Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

Το τραγούδι που κρύβει μια ιστορία μυστηρίου

Newsbomb

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τραγούδι «Μανταλάκια» εξελίχθηκε στο απόλυτο πανηγυριώτικο τραγούδι του 2025, κατακτώντας τα social media και κυρίως το TikTok. Η στιγμή που το εκτόξευσε ήταν όταν ο Γιώργος Τσαλίκης εμφανίστηκε σε βίντεο με… μανταλάκια πάνω του, ερμηνεύοντας το κομμάτι με χιουμοριστική διάθεση. Το βίντεο έγινε viral και το τραγούδι ακούγεται πλέον σε πανηγύρια και γλέντια σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Βρακά, έναν μουσικό που το όνομά του συνδέεται με ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο. Ο Γιώργος Βρακάς αγνοείται από την 1η Δεκεμβρίου 2011, σε ηλικία 60 χρόνων, από το χωριό Άγιος Νικόλαος Φιλιατών, στη θέση Λάκκα, όπου έμενε μόνος.

Ο καλλιτέχνης καταγόταν από το χωριό Λάκκα Φιλιατών, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Ήταν γνωστός για τις οικολογικές του ανησυχίες και τις συχνές αντιπαραθέσεις του με κυνηγούς, ιδιαίτερα εκείνους που παραβίαζαν την απαγόρευση κυνηγιού αγριογούρουνων στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες των αδελφών του, οι διαμάχες αυτές είχαν πολλές φορές κλιμακωθεί.

Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, οι συγγενείς του βρήκαν στο σπίτι του το αυτοκίνητο, την ταυτότητα και το διαβατήριό του, καθώς και όλα τα προσωπικά του έγγραφα. Το μόνο που έλειπε ήταν το κυνηγετικό του όπλο, καθώς ο ίδιος συμμετείχε σε σκοπευτικό όμιλο στα Ιωάννινα.

Με την υπόθεση εξαφάνισης είχε ασχοληθεί και η Αγγελική Νικολούλη μέσα από την εκπομπή της. Σε παλαιότερη εκπομπή συνάδελφος μουσικός του Γιώργου Βρακά είχε αναφέρει πως στην περιοχή σύχναζαν ακόμη και Ιταλοί κυνηγοί για παράνομο κυνήγι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξαφάνιση ίσως να συνδέεται με αυτή τη σκοτεινή δραστηριότητα.

Παρότι ο ίδιος παραμένει αγνοούμενος, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το τραγούδι «Μανταλάκια», που έγραψε πρώτος και τώρα γνωρίζει δεύτερη ζωή. Στη μουσική σκηνή συνεχίζει την παράδοση ο γιος του, Βαλάντης Βρακάς, ο οποίος διαπρέπει στο κλαρίνο.

Πώς o Γιώργος Τσαλίκης επανέφερε το τραγούδι

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε όταν ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης εμφανίστηκε στο TikTok με μανταλάκια πάνω του, τραγουδώντας το κομμάτι, κάνοντάς το viral.

Από τότε, το «Μανταλάκια» τραγουδήθηκε και από παίκτες της Εθνικής ομάδας αλλά και από διάσημα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δίνοντας του ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη δημοφιλία.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν πρωτοπόρος και σε άλλα τραγούδια όπως το «Δεν σου κάνω τον άγιο», το «Ραβασάκι» και το «Είμαι μια χαρά», φέρνοντας τα πανηγυριώτικα τραγούδια στο ευρύ κοινό. Τα έκανε δημοφιλή και τα πέρασε σε clubs, ραδιόφωνα και μεγάλες πίστες.

Πλέον, στις πίστες οι νέοι πηγαίνουν με σακουλάκια μανταλάκια από το σούπερ μάρκετ. Οι φαν τα κρεμάνε στα ρούχα τους ή τα προσφέρουν στον τραγουδιστή.

Και φυσικά, το TikTok πήρε φωτιά αφού δεκάδες βίντεο με χορευτικά έχουν κατακλύσει την πλατφόρμα.

Ο Γιάννης Κατσίγιαννης στις 26 Αυγούστου ερμήνευσε το τραγούδι σε πανηγύρι στο Λεβίδι. Μάλιστα, οι θαμώνες άναψαν βεγγαλικά και καπνογόνα, ενώ εκτόξευσαν και βαρελότα στον ουρανό. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Κατσίγιαννης είναι ο τραγουδιστής που βρισκόταν δίπλα στον Άρη Μουγκοπέτρο την ημέρα του σοβαρού ατυχήματος, κατά το οποίο ο τελευταίος έχασε το δάχτυλό του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική - «Η ΑΙ μου έδωσε φωνή»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το καρτέλ της Κρήτης – 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE - Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την μαφία της Κρήτης - «Κερδήθηκε μια μάχη όχι ο πόλεμος»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

14:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

14:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

13:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη

13:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Γκριγκόνις: «Να παραμείνω υγιής, έχουμε την ομάδα να τα κερδίσουμε όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

13:50LIFESTYLE

H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: Θρίλερ με τον άνδρα που βρέθηκε μαχαιρωμένος - Τον βρήκαν στο σαλόνι του σπιτιού

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σβήστε τα φώτα» - Μύθοι και αλήθειες το πόσο ρεύμα «καίνε» οι ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ