Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

Το τραγούδι «Μανταλάκια» εξελίχθηκε στο απόλυτο πανηγυριώτικο τραγούδι του 2025, κατακτώντας τα social media και κυρίως το TikTok. Η στιγμή που το εκτόξευσε ήταν όταν ο Γιώργος Τσαλίκης εμφανίστηκε σε βίντεο με… μανταλάκια πάνω του, ερμηνεύοντας το κομμάτι με χιουμοριστική διάθεση. Το βίντεο έγινε viral και το τραγούδι ακούγεται πλέον σε πανηγύρια και γλέντια σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Βρακά, έναν μουσικό που το όνομά του συνδέεται με ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο. Ο Γιώργος Βρακάς αγνοείται από την 1η Δεκεμβρίου 2011, σε ηλικία 60 χρόνων, από το χωριό Άγιος Νικόλαος Φιλιατών, στη θέση Λάκκα, όπου έμενε μόνος.

Ο καλλιτέχνης καταγόταν από το χωριό Λάκκα Φιλιατών, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Ήταν γνωστός για τις οικολογικές του ανησυχίες και τις συχνές αντιπαραθέσεις του με κυνηγούς, ιδιαίτερα εκείνους που παραβίαζαν την απαγόρευση κυνηγιού αγριογούρουνων στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες των αδελφών του, οι διαμάχες αυτές είχαν πολλές φορές κλιμακωθεί.

Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, οι συγγενείς του βρήκαν στο σπίτι του το αυτοκίνητο, την ταυτότητα και το διαβατήριό του, καθώς και όλα τα προσωπικά του έγγραφα. Το μόνο που έλειπε ήταν το κυνηγετικό του όπλο, καθώς ο ίδιος συμμετείχε σε σκοπευτικό όμιλο στα Ιωάννινα.

Με την υπόθεση εξαφάνισης είχε ασχοληθεί και η Αγγελική Νικολούλη μέσα από την εκπομπή της. Σε παλαιότερη εκπομπή συνάδελφος μουσικός του Γιώργου Βρακά είχε αναφέρει πως στην περιοχή σύχναζαν ακόμη και Ιταλοί κυνηγοί για παράνομο κυνήγι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εξαφάνιση ίσως να συνδέεται με αυτή τη σκοτεινή δραστηριότητα.

Παρότι ο ίδιος παραμένει αγνοούμενος, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από το τραγούδι «Μανταλάκια», που έγραψε πρώτος και τώρα γνωρίζει δεύτερη ζωή. Στη μουσική σκηνή συνεχίζει την παράδοση ο γιος του, Βαλάντης Βρακάς, ο οποίος διαπρέπει στο κλαρίνο.

Πώς o Γιώργος Τσαλίκης επανέφερε το τραγούδι

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε όταν ο τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης εμφανίστηκε στο TikTok με μανταλάκια πάνω του, τραγουδώντας το κομμάτι, κάνοντάς το viral.

Από τότε, το «Μανταλάκια» τραγουδήθηκε και από παίκτες της Εθνικής ομάδας αλλά και από διάσημα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δίνοντας του ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη δημοφιλία.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ήταν πρωτοπόρος και σε άλλα τραγούδια όπως το «Δεν σου κάνω τον άγιο», το «Ραβασάκι» και το «Είμαι μια χαρά», φέρνοντας τα πανηγυριώτικα τραγούδια στο ευρύ κοινό. Τα έκανε δημοφιλή και τα πέρασε σε clubs, ραδιόφωνα και μεγάλες πίστες.

Πλέον, στις πίστες οι νέοι πηγαίνουν με σακουλάκια μανταλάκια από το σούπερ μάρκετ. Οι φαν τα κρεμάνε στα ρούχα τους ή τα προσφέρουν στον τραγουδιστή.

Και φυσικά, το TikTok πήρε φωτιά αφού δεκάδες βίντεο με χορευτικά έχουν κατακλύσει την πλατφόρμα.

Ο Γιάννης Κατσίγιαννης στις 26 Αυγούστου ερμήνευσε το τραγούδι σε πανηγύρι στο Λεβίδι. Μάλιστα, οι θαμώνες άναψαν βεγγαλικά και καπνογόνα, ενώ εκτόξευσαν και βαρελότα στον ουρανό. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Κατσίγιαννης είναι ο τραγουδιστής που βρισκόταν δίπλα στον Άρη Μουγκοπέτρο την ημέρα του σοβαρού ατυχήματος, κατά το οποίο ο τελευταίος έχασε το δάχτυλό του.