Χαλκιδική: Ένοπλη ληστεία σε πολυτελές θέρετρο - Πήραν κοσμήματα και ρολόγια αξίας

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) σε κοσμηματοπωλείο, το οποίο βρίσκεται σε πολυτελές θέρετρο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Voria.gr, γύρω στις 13:00, δύο άτομα μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο. Υπό την απειλή όπλου κατάφεραν να πάρουν κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αξία των κλοπιμαίων από το θέρετρο στη Χαλκιδική.