Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας ταξιτζής χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ - Βίντεο

Ένας Έλληνας ταξιτζής έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους, έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok. Η γυναίκα αποκαλύπτει πώς ο οδηγός επιχείρησε να τη χρεώσει υπέρογκα για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο, η τουρίστρια δείχνει το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, τη στιγμή που η αρχική συμφωνία ήταν για 60 ευρώ. Η έκπληξή της είναι εμφανής, καθώς απευθύνεται στον οδηγό λέγοντάς του: «Σου είχα πει 90 ευρώ», ενώ εκείνη καταγράφει την πινακίδα του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν παρόμοιες εμπειρίες και να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για περιστατικά που δυσφημούν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Η πράξη της τουρίστριας επικροτήθηκε, καθώς θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προστασία άλλων επισκεπτών.

Διαβάστε επίσης