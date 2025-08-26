Χειροπέδες σε ταξιτζή: Χρέωσε 110 ευρώ για την διαδρομή Πειραιάς - Αεροδρόμιο

Ο οδηγός του ταξί χρέωσε την επιβάτη πάνω από το διπλάσιο της πραγματικής αξίας της διαδρομής 

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έπεσε στα χέρια της αστυνομίας ένας 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για υπερβολική είσπραξη κομίστρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Λιμάνι Πειραιά 110 ευρώ, ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο, καθώς ήταν πάνω από το διπλάσιο του νόμιμου κομίστρου.

Ο 54χρονος, ο οποίος αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχετική δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

