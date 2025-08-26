Χειροπέδες σε ταξιτζή: Χρέωσε 110 ευρώ για την διαδρομή Πειραιάς - Αεροδρόμιο
Ο οδηγός του ταξί χρέωσε την επιβάτη πάνω από το διπλάσιο της πραγματικής αξίας της διαδρομής
00.00/
1'
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έπεσε στα χέρια της αστυνομίας ένας 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για υπερβολική είσπραξη κομίστρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός εισέπραξε από πελάτισσα για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Λιμάνι Πειραιά 110 ευρώ, ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο, καθώς ήταν πάνω από το διπλάσιο του νόμιμου κομίστρου.
Ο 54χρονος, ο οποίος αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχετική δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.
Σχόλια (2)
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
15:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Έως την Κυριακή σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ
14:47 ∙ LIFESTYLE
Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας
14:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αντίρριο: Δύτης εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει
14:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ