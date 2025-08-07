Θεσσαλονίκη: «Με έπιασε από τον λαιμό και με πέταξε κάτω» - Η 21χρονη μήνυσε τον ταξιτζή

Τις δραματικές στιγμές που όπως υποστηρίζει έζησε μέσα σε ταξί στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, περιέγραψε μια 21χρονη φοιτήτρια, η οποία προσήλθε στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά του οδηγού ταξί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιουλίου, όταν επιβιβάστηκε σε ταξί από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα. Λίγο πριν φτάσουν στην πλατεία Αντιγονιδών, ο οδηγός φέρεται να απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ από το ποσό που ανέγραφε το ταξίμετρο το οποίο έδειχνε 13,80 ευρώ.

«Στις 21 Ιουλίου με επιβίβασε από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής μαζί με άλλους 4 και με προορισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών, και ενώ πλησιάζαμε στον προορισμό μας, απαίτησε επιπλέον 20 ευρώ απ’ ό,τι έγραφε το ταξίμετρο (13,80 ευρώ) και, όταν βγήκα έξω και αρνήθηκα να του τα δώσω, με έπιασε από τον λαιμό, με χτύπησε και με έριξε κάτω», κατήγγειλε χαρακτηριστικά η 21χρονη.

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει επίσης ότι ο οδηγός είχε επιβιβάσει τους υπόλοιπους επιβάτες χωρίς να τη ρωτήσει, παρά το γεγονός ότι το όχημα ήταν υπεράριθμο. Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε το ίδιο επιπλέον ποσό και από εκείνους.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της φοιτήτριας, έχει ήδη κατατεθεί μήνυση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν δώσει στις αρχές τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου να εντοπιστεί ο φερόμενος ως δράστης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ