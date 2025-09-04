Κρήτη: Τραγωδία στην Παλαιχώρα - Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρα εντοπίστηκε σήμερα τα πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του λιμενικού σώματος.

Η σορός του άτυχου άντρα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.

Έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή πλωτών και άλλων μέσων του λιμενικού σώματος προκειμένου να περισυλλέξουν το άτυχο άντρα και να τον μεταφέρουν στην στεριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περιμένει για την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στην θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης.

Οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής με την οικογένειά του να ενημερώνει τις αρχές.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης από τις αρχές. Σκάφη και στελέχη του λιμενικού σώματος, και ιδιώτες «χτένιζαν» όλη την περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.