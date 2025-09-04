Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια σε πυρόπληκτες οικογένειες Ρομά

Το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντωνίου Αυγερινού και σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Πρόδρομο Πύρρο, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (4/9) σε διανομή μεγάλης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στον καταυλισμό Ρομά στην Κάτω Αχαΐα, για τη στήριξη 32 οικογενειών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Η αποστολή περιλάμβανε μεγάλες ποσότητες τροφίμων μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, είδη κλινοσκεπασμάτων (κουβέρτες, υπνόσακους) και είδη προσωπικής υγιεινής, τα οποία μεταφέρθηκαν με φορτηγό του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.