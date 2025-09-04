Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες στη Λάρισα

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Γεωργιάδου και στο ρεύμα προς τη γέφυρα Αλκαζάρ, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο του ατυχήματος, έσπευσαν μηχανή και ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ και παρέλαβε δύο άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα, προκειμένου να τους μεταφέρει στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από τη σύγκρουση στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την Αστυνομία να προχωρά σε ρυθμίσεις κυκλοφορίας.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:

